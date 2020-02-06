Президента просять взяти під контроль ситуацію з арештом суднобудівного заводу «Океан»

Депутати Миколаївської міської ради просять Президента України взяти під особистий контроль ситуацію, яка склалася з ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» у зв'язку з арештом його майнового комплексу за поданням Офісу генпрокурора.

Відповідне звернення було одноголосно прийняте на сесії міської ради 6 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Депутати міської ради дуже стурбовані ситуацією, яка склалася з арештом майна цілісного майнового комплексу «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» і просять Президента України взяти під особистий контроль дану ситуацію та забезпечити законні права його працівників та власників», - йдеться у зверненні.

Там також зазначається, що наразі завод, який щойно почав ставати на ноги, зазнав непоправного репутаційного удару. З шести іноземних інвесторів, які вже висловили бажання співпрацювати, наразі залишився лише один. Всі інші або відмовилися від подальшої співпраці, або взяли тайм-аут.

Депутати у своїх виступах не приховували обурення ситуацією. Вони говорили, що центральна влада України, з одного боку, на словах заохочує інвесторів і навіть пропонує їм «інвестиційних нянь», а на ділі відбувається знищення підприємства, яке намагається відродити суднобудування у Миколаєві.

«Нас не треба няньчити, не заважайте працювати», - зазначали депутати.

Дехто висловлював відверте непорозуміння того, чому українська влада прислухається до представників колишніх власників заводу – представників Російської Федерації (на прохання яких і було накладено арешт на майновий комплекс – ред.), які довели підприємство до банкрутства. При цьому відверто ігнорує вітчизняного інвестора, не даючи йому навіть права пояснити свою позицію, підкріплену документально, адже досі прокуратура так і не допитала нинішнього власника.

У минулому році вітчизняний інвестор, який придбав завод наприкінці 2018 року, вклав у розвиток виробництва 1,5 мільйона доларів, у планах на 2020 рік було ще 5 мільйонів доларів. За рік відремонтовано понад 30 суден, укладено контракти на будівництво барж з європейською компанією, у стадії ухвалення низка інших контрактів. Наразі на заводі працює 700 людей, дехто з висококваліфікованих працівників повернувся на підприємство із заробітків з-за кордону.

Наразі активи заводу вже майже місяць знаходяться під арештом, і потенційні його партнери побоюються подальшої співпраці. Тривають судові процеси, які можуть розтягнутися надовго. Отож підприємство під загрозою закриття.

Як повідомляв Укрінформ, за поданням Офісу генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва 13 січня 2020 року накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

3 грудня 2018 року завод «Океан», який до того кілька років не працював, продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Це була третя спроба продати завод. Перші дві не відбулися через відсутність бажаючих його купити. Новим власником став керівник миколаївського ТОВ «Торговий дім «Аннона» Ігор Волошин. Новий власник погасив майже 100 мільйонів гривень боргів по зарплаті і почав відроджувати виробництво.

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотонажністю до 350 тисяч тонн. Він був власністю норвезько-російської компанії Вадан Ярдс Груп АС.