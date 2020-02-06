Україна і США домовилися розвивати співпрацю у сфері експортного контролю

Представники України і США домовилися розвивати співпрацю у сфері експортного контролю та запобігання поширенню зброї масового знищення і відповідних товарів та технологій.

Про це повідомило Посольство США в Україні за підсумками діалогу високого рівня, який відбувся у Києві 4-5 лютого.

"Нещодавно США та Україна завершили діалог високого рівня з питань експортного контролю, а також найкращого досвіду щодо запобігання поширенню зброї масового знищення і відповідних товарів та технологій... Голови кожної делегації підтвердили прихильність обох країн до спільних цілей у галузі міжнародної безпеки та нерозповсюдження зброї масового знищення, і погодились розвивати співпрацю у сфері експортного контролю. Голови делегацій обох країн наголосили на важливості міжвідомчої співпраці та обміну інформацією, і звернули увагу на низку інструментів, інстанцій та ресурсів для запобігання передачі товарів та технологій подвійного використання, пов'язаних зі зброєю масового знищення державним та недержавним суб'єктам, які викликають занепокоєння", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у диппредставництві, діалог високого рівня спільно організували Державний департамент США, Міністерство енергетики США, Міністерство закордонних справ України та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Діалог відкрили віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Американську делегацію представляли очільник Бюро Держдепартаменту США у справах міжнародної безпеки і нерозповсюдження зброї масового знищення Філіп Долліфф і заступник директора Національного управління з ядерної безпеки міністерства енергетики США Брент К. Парк, а також представники міністерств торгівлі, внутрішньої безпеки юстиції і оборони США.

Серед українських учасників керівного складу були представники українського парламенту, Офісу президента і міністерств, відповідальних за здійснення експортного контролю.

Як зазначили у посольстві США, українські очільники зробили акцент на теперішніх реформах для посилення здійснення Україною національного експортного контролю, що відповідає найкращим міжнародним практикам та рекомендаціям.

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Насамкінець у диппредставництві нагадали, що партнерство Сполучених Штатів та України у справах експортного контролю і нерозповсюдження зброї масового знищення триває понад 20 років, і додали, що діалог продовжив і зміцнив цю плідну співпрацю.