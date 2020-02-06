Криклій запросив компанії США до концесійних проєктів в Україні

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запросив компанії зі США долучитись до концесійних проєктів в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін та радником генерального директора Міжнародної фінансової корпорації з розвитку (DFC) Калебом Маккеррі, повідомляє пресслужба міністерства.

«Застосування механізму концесії дозволить державі залучити значні приватні інвестиції для модернізації та підвищення ефективності використання інфраструктурних об’єктів, таких як морські та річкові порти, автомобільні дороги, аеропорти, а також інші об’єкти державної власності, що дасть (змогу підняти - ред.) реалізацію транзитного потенціалу України та нову якість транспортних послуг. Ми запрошуємо компанії з США долучитись до концесійних проєктів в Україні», – заявив Криклій.

Очільник Міністерства підкреслив, що нещодавно було завершено перші концесійні конкурси у портовій галузі, і наразі триває підготовка концесійних проєктів у морських портах Одеса, Чорноморськ, Маріуполь, Бердянськ. Він додав, що відпрацьовуються проєкти концесійних доріг Львів – Стрій та Львів –Тернопіль, а також регіональних аеропортів і залізничних вокзалів.

Як повідомляв Укрінформ, порт Ольвія передали у концесію на 35 років компанії QTerminals, а порт Херсон — на 30 років компанії Рісоіл-Херсон. Переможець у порт Херсон планує інвестувати 300 млн грн упродовж чотирьох років, у порт Ольвія впродовж 5 років – 3,4 млрд грн.

Шостий апеляційний адміністративний суд 3 лютого 2020 року зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури про затвердження результатів та визначення переможця концесійного конкурсу щодо ДП «Херсонський морський торговельний порт». Мінінфраструктури заявило, що оскаржить це рішення суду.