У відділеннях Укрпошти відтепер можна зняти готівку через POS-термінали

ПАТ "Укрпошта" обладнало терміналами для зняття готівки понад 3 000 своїх автоматизованих відділень.

Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

«Незважаючи на тренд діджиталізації, ми бачимо запит на зняття готівки. Тому після успішного пілота послуги на Львівщині зараз її тиражуємо по всій країні, і клієнти мають змогу зняти готівку без комісії в Укрпошті», - зазначила директор департаменту фінансового бізнесу Укрпошти Юлія Мороз.

Така можливість з’явилася в обласних центрах та населених пунктах із понад 2 000 жителів, де є відділення Укрпошти із POS-терміналами.

Окрім сплати банківською карткою за комунальні платежі, перекази та інші товари чи послуги, клієнти можуть зняти готівку через POS-термінали Укрпошти.

У компанії зауважили, що комісії за зняття готівки в автоматизованих поштових відділеннях немає, проте можлива комісія банку, що випустив картку.

Користувачі послуги можуть отримати суму від 50 грн до 10 тис. грн за одну операцію.

Перелік поштових відділень, де можна зняти готівку, – за посиланням.

Як повідомлялося, Укрпошта встановила POS-термінали для прийому оплати платіжних карт у найбільш завантажених поштових відділеннях України у обласних центрах та населених пунктах, де мешкає понад 2 000 жителів. Компанія входить до топ-5 учасників платіжних систем за кількістю торговельних терміналів.

У серпні минулого року мешканці Львівської області першими отримали можливість знімати готівку з банківської картки в 315 автоматизованих відділеннях.