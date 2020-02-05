На зарплати шахтарям виділили з бюджету 163 мільйони

Сьогодні Держказначейство перерахувало 163 млн грн для виплати зарплат шахтарям.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Вже сьогодні Державна казначейська служба України перерахувала 163 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати", - ідеться в повідомленні.

Гроші будуть перераховані таким підприємствам: ДП «Шахта ім. М.С. Сургая», ДП «Шахтоуправління», «Південнодонбаське №1», ДП «Мирноградвугілля»,

ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля».

Гірники отримають гроші найближчим часом, запевнили в міністерстві.

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Питання виплати зарплат шахтарям - одне з ключових у Мінекоенерго, наголосили в пресслужбі. Відповідно до розпису асигнувань загального фонду держбюджету-2020 за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» передбачено 1 962 746,1 тис. грн на виплату заробітної плати шахтарям та погашення заборгованості з неї.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський 4 лютого на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, зокрема, наголосив на важливості вирішення питання виплати заборгованості по зарплаті шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. За його словами, на 1 січня 2020 року заборгованість становила 922 млн гривень.