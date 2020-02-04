Криклій обіцяє оскаржити рішення суду, що заблокувало концесію порту

Криклій обіцяє оскаржити рішення суду, що заблокувало концесію порту "Херсон"

Укрінформ
Міністерство інфраструктури оскаржить рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який зупинив дію наказу про затвердження результатів та визначення переможця конкурсу з концесії ДП "Херсонський морський торговельний порт".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"3 лютого 2020 року ухвалою Шостого апеляційного суду м. Києва зупинено дію наказу Міністерства інфраструктури №16 від 21 січня 2020 року про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон. Міністерство інфраструктури оскаржить це рішення", - написав Криклій.

Він додав, що Міністерство інфраструктури забезпечило відкрите та прозоре проведення перших концесійних конкурсів у морських портах Херсон та Ольвія. Воно прагне залучити у портову галузь концесіонерів, які готові інвестувати у розвиток українських портів та мають ресурси для цього.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2020 року Мінінфраструктури ухвалило рішення надати майновий комплекс Херсонського морського торговельного порту в концесію компанії "Рісоіл-Херсон".

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Про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" Міністерство інфраструктури оголосило у вересні минулого року. У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.

У грудні стало відомо, що за перемогу в концесійному конкурсі щодо морського порту "Херсон" змагаються чотири компанії: турецька компанія Busserk Liman і консорціум "Рісоіл-Херсон" (Грузія — Швейцарія), Укрморпорт та "Спеціальна компанія Морський порт Херсон".

ТОВ "Рісоіл-Херсон" представляє консорціум у складі ТОВ "ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС"- 60%, що входить до групи компаній Georgian industrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%.

Georgian industrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії. GIG працює у різних сферах діяльності з фокусом на енергетичному секторі (виробництво та торгівля електроенергією, заправка та торгівля природним газом). GIG також займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами та металовиробництвом.

Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями: Risoil Terminal — найбільший універсальний експортно-імпортний термінал по перевалці українських харчових рослинних олій і зернових в Чорноморському регіоні; «Рісойл-південь» — термінал з перевалки олії в Південному; «Роздільнянський елеватор» (Одеська область); «Морський технічний центр» - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.

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Шостий апеляційний адміністративний суд зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури №16 від 21 січня 2020 року.

Міністерству інфраструктури та створеній Міністерством концесійній комісії і робочій групі заборонено робити будь-які дії, спрямовані на завершення концесійного конкурсу.

Ініціатором позову є ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон" (консорціум ТОВ Аскет-Шиппінг (40%) і ТОВ Глобал Грейн (60%)). Компанія звернулася до суду з вимогою визнати прoтиправним і скасувати наказ Міністерства інфраструктури від 17 січня 2020 року №10 «Про відхилення претендента від участі у кoнцесійному кoнкурсі».

Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" розташоване у місті Херсон та умовно належить до категорії "малих" морських портів. Є державною стивідорною компанією, що здійснює операційну діяльність в акваторії Херсонського порту, зокрема вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів, крім наливних. Основні вантажі: зернові, харчові, будівельні матеріали та генеральні вантажі.

Херсонський порт є ключовим морським портом на річці Дніпро, має під’їзні автодороги та залізничне сполучення.

Концесія державних об’єктів передбачає їхню передачу у довгострокове управління приватним компаніям, при цьому такі об’єкти залишаються у власності держави.

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