Криклій обіцяє оскаржити рішення суду, що заблокувало концесію порту "Херсон"

Міністерство інфраструктури оскаржить рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який зупинив дію наказу про затвердження результатів та визначення переможця конкурсу з концесії ДП "Херсонський морський торговельний порт".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"3 лютого 2020 року ухвалою Шостого апеляційного суду м. Києва зупинено дію наказу Міністерства інфраструктури №16 від 21 січня 2020 року про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон. Міністерство інфраструктури оскаржить це рішення", - написав Криклій.

Він додав, що Міністерство інфраструктури забезпечило відкрите та прозоре проведення перших концесійних конкурсів у морських портах Херсон та Ольвія. Воно прагне залучити у портову галузь концесіонерів, які готові інвестувати у розвиток українських портів та мають ресурси для цього.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2020 року Мінінфраструктури ухвалило рішення надати майновий комплекс Херсонського морського торговельного порту в концесію компанії "Рісоіл-Херсон".

Про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" Міністерство інфраструктури оголосило у вересні минулого року. У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.

У грудні стало відомо, що за перемогу в концесійному конкурсі щодо морського порту "Херсон" змагаються чотири компанії: турецька компанія Busserk Liman і консорціум "Рісоіл-Херсон" (Грузія — Швейцарія), Укрморпорт та "Спеціальна компанія Морський порт Херсон".

ТОВ "Рісоіл-Херсон" представляє консорціум у складі ТОВ "ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС"- 60%, що входить до групи компаній Georgian industrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%.

Georgian industrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії. GIG працює у різних сферах діяльності з фокусом на енергетичному секторі (виробництво та торгівля електроенергією, заправка та торгівля природним газом). GIG також займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами та металовиробництвом.

Група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями: Risoil Terminal — найбільший універсальний експортно-імпортний термінал по перевалці українських харчових рослинних олій і зернових в Чорноморському регіоні; «Рісойл-південь» — термінал з перевалки олії в Південному; «Роздільнянський елеватор» (Одеська область); «Морський технічний центр» - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.

Шостий апеляційний адміністративний суд зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури №16 від 21 січня 2020 року.

Міністерству інфраструктури та створеній Міністерством концесійній комісії і робочій групі заборонено робити будь-які дії, спрямовані на завершення концесійного конкурсу.

Ініціатором позову є ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон" (консорціум ТОВ Аскет-Шиппінг (40%) і ТОВ Глобал Грейн (60%)). Компанія звернулася до суду з вимогою визнати прoтиправним і скасувати наказ Міністерства інфраструктури від 17 січня 2020 року №10 «Про відхилення претендента від участі у кoнцесійному кoнкурсі».

Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" розташоване у місті Херсон та умовно належить до категорії "малих" морських портів. Є державною стивідорною компанією, що здійснює операційну діяльність в акваторії Херсонського порту, зокрема вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів, крім наливних. Основні вантажі: зернові, харчові, будівельні матеріали та генеральні вантажі.

Херсонський порт є ключовим морським портом на річці Дніпро, має під’їзні автодороги та залізничне сполучення.

Концесія державних об’єктів передбачає їхню передачу у довгострокове управління приватним компаніям, при цьому такі об’єкти залишаються у власності держави.