Коштів на казначейському рахунку достатньо для здійснення всіх платежів - Маркарова

На гривневому Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) станом на 3 лютого 2020 року обліковується 12,1 млрд грн та додатково на валютних рахунках - еквівалент 42,3 млрд грн.

Про це написала міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.

"На 03.02.2020 року на гривневому ЄКР було 12,1 млрд грн і додатково на валютних рахунках - еквівалент 42,3 млрд грн", - написала Маркарова.

Вона зазначила, що цих коштів достатньо для здійснення в нормальному режимі всіх платежів, і це більше, ніж на цю дату в 2019 році (було відповідно 11,9 млрд плюс 35,9 млрд грн в валюті).