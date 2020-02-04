Вінницький залізничний вокзал пропонують у концесію туркам

Вінницький залізничний вокзал був представлений як концесійний об'єкт на українсько-турецькому бізнесовому форумі.

Про це у вівторок на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Вінниччина відкрита до турецьких інвестицій. Залізничний вокзал у Вінниці - один з майбутніх концесійних об‘єктів, що демонструвався сьогодні на українсько-турецькому бізнес форумі», - йдеться у повідомленні.

Згідно з «Інвестиційним атласом України», Вінницький залізничний вокзал – один семи, які уряд планує передати в концесію, орієнтовно – на 20 років. Щорічно тут обслуговують близько 1,3 млн пасажирів. Його площа становить близько 6 тис. кв.м.

Вокзал уперше згадується 1870 року, як один зі збудованих під час спорудження залізниці Київ-Одеса. 2003 року будівля вокзалу та прилегла інфраструктура були реконструйовані.

Як повідомляло агентство, окрім вінницького, у концесію в 2020-2021 роках планується передати також вокзали Київ-Пасажирський, Харківський залізничний вокзал, вокзали Хмельницького, Дніпра, Миколаєва та Чопа.