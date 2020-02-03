Розділення платіжок не вплинуло на ціну газу - Оржель

Пропри те, що споживачі комунальних послуг у січні отримали дві платіжки за газ, у підсумку це не вплинуло на його ціну.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент Укрінформу.

"Ціна не виросла. І сума цих двох платіжок має становити ціну, яка сформувалася за січень. Річ у тому, що у нас відбувається розвиток. Щоб споживач міг обирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було ухвалено рішення на рівні незалежного регулятора про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу та розподіл, а друга - це ціна товару", - пояснив міністр.

Він додав, що тариф на транспортування визначає держава.

"Труба - це монополія. Іншої такої труби немає. Регульований тариф сплатили, а газ знайшли дешевше. Відповідно в українців може бути нижча ціна на товар. Тому з'явилася друга платіжка", - зазначив Оржель.