МВФ залишає топ-чиновник, відповідальний за Європу

МВФ залишає топ-чиновник, відповідальний за Європу

Укрінформ
Голова департаменту МВФ Пол Томсен, який відповідав за ведення справ з країнами Європи, в тому числі, з Україною, оголосив про завершення своєї 37-річної кар'єри у Фонді наприкінці липня.

Про це йдеться в офіційному повідомленні директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, поширеному 3 лютого.

"Пол тісно співпрацював із усіма 44 країнами Європи та відігравав особливо важливу роль у наданні необхідних політичних порад та рекомендацій багатьом країнам, які перейшли до ринкової економіки після падіння Берлінської стіни", - зауважила у цьому зв'язку глава Фонду.

Пол Томсен має громадянство Данії. Він провів більшу частину своєї 37-річної кар'єри у МВФ на європейському напрямі, обіймаючи різні керівні посади в штаб-квартирі міжнародної фінансової структури в Вашингтоні. Крім того, Томсен був представником МВФ у Росії.

Томсен очолив Європейський департамент Фонду в листопаді 2014 року й був одним із топ-чиновників МВФ, які брали участь у рішеннях щодо програм фінансування Фонду для України.

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Наразі не повідомляється, хто може стати його наступником на посаді керівника Європейського департаменту МВФ.

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