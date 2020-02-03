НБУ зареєстрував нового оператора послуг платіжної інфраструктури
Укрінформ
Національний банк України 3 лютого 2020 року зареєстрував нового оператора послуг платіжної інфраструктури - ТОВ "Пей Плейс Україна".
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Національний банк України узгодив умови та порядок діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури ТОВ "Пей Плейс Україна", - йдеться в повідомленні НБУ.
ТОВ "Пей Плейс Україна" надаватиме інформаційні та технологічні послуги щодо переказу коштів учасникам карткових платіжних систем, систем переказу коштів, а також платіжним організаціям платіжних систем. Загалом ТОВ "Пей Плейс Україна" стало тридцять першим зареєстрованим оператором послуг платіжної інфраструктури, що має право надавати відповідні послуги в України.