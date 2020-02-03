Платіжний баланс України за минулий рік звели з профіцитом $6 мільярдів

Платіжний баланс України за минулий рік звели з профіцитом $6 мільярдів

Укрінформ
Зведений платіжний баланс України у 2019 році зведено з профіцитом 6 млрд дол. США.

Про це свідчать дані Національного банку.

"У цілому за 2019 рік зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6 млрд дол. США (у 2018 році – 2,9 млрд дол. США). Чисте огашення заборгованості перед МВФ становило 1,6 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

У грудні 2019 року профіцит зведеного платіжного балансу становив 3,3 млрд дол. США (у грудні 2018 року – 1,8 млрд дол. США).

Читайте також: Уряд планує скоротити дефіцит бюджету у 2024 році до 1,5% ВВП

У Нацбанку зазначають, що формування профіциту зведеного балансу зумовило зростання міжнародних резервів до 25,3 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.9 місяця.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-