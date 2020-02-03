Платіжний баланс України за минулий рік звели з профіцитом $6 мільярдів

Зведений платіжний баланс України у 2019 році зведено з профіцитом 6 млрд дол. США.

Про це свідчать дані Національного банку.

"У цілому за 2019 рік зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6 млрд дол. США (у 2018 році – 2,9 млрд дол. США). Чисте огашення заборгованості перед МВФ становило 1,6 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

У грудні 2019 року профіцит зведеного платіжного балансу становив 3,3 млрд дол. США (у грудні 2018 року – 1,8 млрд дол. США).

У Нацбанку зазначають, що формування профіциту зведеного балансу зумовило зростання міжнародних резервів до 25,3 млрд дол. США, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.9 місяця.