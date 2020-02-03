Програма «Доступні кредити 5-7-9%» розрахована не на один рік - Гончарук

Уряд планує, щоб державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» діяла щонайменше кілька років.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу після презентації програми «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна починає планувати не на рік вперед, а на три. Ми зараз як уряд розпочинаємо працювати над середньостроковою бюджетною декларацією, а це означає, що вже влітку ми будемо мати документ і показувати, на що країна плануватиме витрачати кошти у наступні роки. В цьому документі буде відображено в тому числі цю програму, про яку ми зараз говоримо. Тобто, це не однорічна акція, ми точно будемо її продовжувати», - заявив Гончарук.

Водночас, за його словами, поки що неможливо точно сказати, якою буде вартість кредитного ресурсу з часом. «Ми працюємо над тим, щоб він був мінімальний. Можливо, у наступних роках і не потрібна буде така програма, тому що вартість кредитного ресурсу на ринках буде 7-9%. Це за інфляції 4% абсолютно реальна історія», - переконаний Прем'єр-міністр.

Він зазначив, що уряд створює умови, в яких підприємці можуть розвивати свій бізнес та створювати робочі місця. На цю програму лише в цьому році уряд виділив 2 млрд грн - за рік це дозволить видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місць і залучити близько 2 млрд грн внутрішніх інвестицій у сферу малого бізнесу, прогнозує Прем'єр-міністр.

Гончарук розраховує на те, що за 5 років сума виданих доступних кредитів сягне 30 млрд грн.

Як повідомлялося, за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць буде створено, тим більшу компенсацію відсотків за кредитом отримають підприємці. До програми вже приєдналися чотири банки, у які можна подавати заявки на отримання кредиту на суму до 1,5 млн грн строком до 5 років.