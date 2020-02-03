«Доступні кредити 5-7-9%» видаватимуться лише для цільового використання

Підприємець може бути позбавлений державної підтримки за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» за надання неправдивої інформації або нецільове використання отриманих у межах програми грошей.

Про це під час презентації Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» сказав директор Офісу адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва Міністерства фінансів Руслан Гашев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що може позбавити підприємця державної підтримки за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». По-перше, подана клієнтом завідомо неправдива інформація, по-друге, нецільове використання коштів, по-третє, у разі відповідного рішення АМКУ", - сказав Гашев.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив старт програми державної підтримки мікро- та малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн під 5%, 7% або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 000 позичальників зможуть взяти участь у цій програмі вже у 2020 році.