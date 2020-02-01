На керівника "Енергосталі" відкрили провадження через невиплату зарплат - Милованов

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відкрили три провадження на керівника підприємства "Енергосталь" за невиплату зарплат працівникам.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.

"У Міністерстві економіки на керівника підприємства "Енергосталь" відкрито три провадження про невиплату зарплат працівникам. До мене вже підходив губернатор, не можу сказати його ім'я, і сказав, що на підприємстві працює "потрібна людина" з натяком на гроші. А місцеві правоохоронні органи саботують розслідування", - заявив він.

Милованов додав, що у Харкові вже програли суд проти керівника цього підприємства, але зараз подали на апеляцію й очікують на повторний розгляд справи.

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Як повідомлялось, Милованов оприлюднив перелік найбільших боржників із виплат зарплати: АТ "Сумське машинобудівне НВО" (борг — 251 070,8 тисячі гривень); ПАТ "Азовзагальмаш" (220 858,9 тисячі гривень); ДП "ВО "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (134 305,5 тисячі гривень); ДП "НДІ "Квант" (52 844,8 тисячі гривень); ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (30 221,0 тисяч гривень)".