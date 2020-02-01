На керівника "Енергосталі" відкрили провадження через невиплату зарплат - Милованов
Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.
"У Міністерстві економіки на керівника підприємства "Енергосталь" відкрито три провадження про невиплату зарплат працівникам. До мене вже підходив губернатор, не можу сказати його ім'я, і сказав, що на підприємстві працює "потрібна людина" з натяком на гроші. А місцеві правоохоронні органи саботують розслідування", - заявив він.
Милованов додав, що у Харкові вже програли суд проти керівника цього підприємства, але зараз подали на апеляцію й очікують на повторний розгляд справи.
Як повідомлялось, Милованов оприлюднив перелік найбільших боржників із виплат зарплати: АТ "Сумське машинобудівне НВО" (борг — 251 070,8 тисячі гривень); ПАТ "Азовзагальмаш" (220 858,9 тисячі гривень); ДП "ВО "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (134 305,5 тисячі гривень); ДП "НДІ "Квант" (52 844,8 тисячі гривень); ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (30 221,0 тисяч гривень)".