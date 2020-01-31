Наглядова рада АМПУ звільнила виконувача обов’язків голови підприємства

Наглядова рада ДП «Адміністрація морських портів України» задовольнила заяву про звільнення в.о. голови підприємства Райвіса Вецкаганса та поклала виконання цих обов’язків на Олександра Голодницького.

Про це повідомляється на сайті АМПУ.

"30 січня 2020 року наглядова рада ДП «Адміністрація морських портів України» задовольнила заяву в.о. голови підприємства Райвіса Вецкаганса щодо увільнення його від виконання обов’язків голови", - йдеться у повідомленні.

Із 31 січня 2020 року виконання обов’язків голови АМПУ покладено на Олександра Голодницького, який до цього працював начальником філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ», з урахуванням погодження його кандидатури згідно з розпорядженням Кабміну №47-р від 24 січня 2020 року.

Зазначається, що Олександр Голодницький працює на керівних посадах у транспортній галузі України з 2001 року. Він обіймав посади заступника директора з фінансово-економічної роботи ДП «Дельта-лоцман», заступника директора Державного департаменту морського та річкового транспорту України, директора ДП «Дельта-лоцман» (у 2005–2006 роках та 2008–2013 роках). З червня 2013 року він працює першим заступником голови ДП «АМПУ», а з червня 2014 року — начальником філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ».

Як повідомлялося, починаючи з 2017 року керівництво Адміністрацією морських портів України здійснював виконуючий обов’язки голови Райвіс Вецкаганс.

У листопаді 2019 року Міністерство інфраструктури оприлюднило законопроєкт "Про корпоратизацію Адміністрації морських портів України". Згідно з документом, передбачається перетворення державного підприємства АМПУ у акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі. 23 січня 2020 року наглядова рада АМПУ оголосила відкритий конкурс на посаду голови підприємства. Прийом документів для участі у конкурсі триває до 7 лютого 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня 2020 року головою наглядової ради АМПУ обрано Андрія Гайдуцького.