Криклій поінформував, коли відбудеться конкурс на посаду голови АМПУ

На початку 2020 року заплановано проведення конкурсу на посаду голови ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ).

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляється на сайті міністерства.

"Конкурс на посаду голови Адміністрації морських портів України відбудеться на початку 2020 року", - сказав Криклій.

У Мінінфраструктури також зазначають, що з метою розширення географії пошуку кандидатів в Україні та за кордоном, а також для забезпечення прозорості та неупередженості конкурсу, наглядова рада ДП “АМПУ” прийняла рішення про залучення професійної рекрутингової компанії.

«Залучення незалежних професійних консультантів з добору персоналу – це підхід, який успішно використовується у всьому світі і в Україні, відповідно до рекомендацій Кабінету міністрів України. Таким чином, ми робимо все необхідне для проведення відкритого та конкурентного конкурсу за найкращими міжнародними стандартами та чинним законодавством України», - зазначив голова комітету наглядової ради ДП “АМПУ” з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам підприємства Вольфганг Хуртієнне.

Також зазначається, що метою конкурсу є обрання повноправного голови АМПУ, одними з головних цілей якого будуть: реалізація корпоративної стратегії підприємства до 2025 року та його корпоратизація у 2020-2021 роках.

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Як відомо, починаючи з 2017 року керівництво Адміністрацією морських портів України здійснює виконуючий обов’язки голови Райвіс Вецкаганс.

Як повідомляв Укрінформ, у першій половині листопада 2019 року Міністерство інфраструктури оприлюднило законопроєкт "Про корпоратизацію Адміністрації морських портів України". Згідно з документом, передбачається перетворення державного підприємства "АМПУ" у акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належатимуть державі.