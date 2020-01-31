Укрзалізниця домовляється про нову закупівлю локомотивів General Electric
Укрінформ
Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця проводять переговори щодо закупівлі нової партії локомотивів американського виробництва.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва”, - зазначив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, у рамках договору з General Electric, підписаного 23 лютого 2018 року, Укрзалізниця отримала в експлуатацію 30 тепловозів ТЕ33АС.