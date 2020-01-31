Укрзалізниця домовляється про нову закупівлю локомотивів General Electric

Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця проводять переговори щодо закупівлі нової партії локомотивів американського виробництва.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва”, - зазначив Президент.

Читайте також: Україна планує купити 40 локомотивів General Electric

Як повідомляв Укрінформ, у рамках договору з General Electric, підписаного 23 лютого 2018 року, Укрзалізниця отримала в експлуатацію 30 тепловозів ТЕ33АС.