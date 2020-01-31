В Укренерго заявляють про мільярдний борг підприємств Коломойського за електрику

Підприємства, що пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським, заборгували ПрАТ "НЕК "Укренерго" 1,2 - 1,6 млрд грн.

Про це у інтерв'ю "Бізнес-Цензор" розповів в.о. голови правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Загальна заборгованість за передачу електроенергії складає близько 1,2 млрд грн. Частина цього боргу – це поточна заборгованість, або борг з невеликою прострочкою", - йдеться у повідомленні.

До цієї суми не входить борг, не сплачений умовною групою "Приват".

"Оскільки суд для цих підприємств у забезпечення їх позову проти НКРЕКП призупинив дію тарифів на передачу та диспетчеризацію. Де-юре це не борг, поки не буде рішення суду. Втім, Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) все одно їх враховує як складову нашої тарифної виручки. Наразі понад 420 млн грн. Лише після того, як НКРЕКП, рішення якої оскаржуються, виграє суд з цих питань, ця сума буде вважатись боргом. І ще буде процедура стягнення цих коштів", - розповів Ковальчук.

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Ковальчук відзначив, що мав зустріч з олігархом Ігорем Коломойським.

"Це була коротка розмова. Частково вона була присвячена перерахованим вище проблемам, пов’язаними з мітингами під Укренерго. Я тоді турбувався за співробітників компанії, які вкрай негативно сприймали постійні шуми, що лунали з вулиці з боку мітингарів. Але головне було не це... Основним предметом зустрічі, по-перше, було пояснення того, що основні витрати в тарифі Укренерго не змінилися. По-друге, ми говорили про те, що чималу суму в чеку за електроенергію складає вартість допоміжних послуг. Ці послуги можуть надаватись й споживачами. І такі великі споживачі, як феросплавні підприємства могли б без проблем надавати послуги з балансування в обсязі 100 МВт (послуга demand response). Це незначний обсяг для такого великого споживача", - додав Ковальчук.