НБУ оскаржить скасування штрафу "Універсал Банку"

Національний банк України має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, який у грудні 2019 року скасував рішення НБУ про накладення 14,38 млн грн штрафу на АТ "Універсал Банк".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк планує оскаржити в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, який у грудні 2019 року, за результатами судового розгляду, скасував рішення НБУ про накладення штрафу на АТ "Універсал Банк", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у січні 2019 року Національний банк України прийняв рішення про застосування до АТ "Універсал Банк" заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 14 382 472,28 гривні. Підставою для прийняття такого рішення є встановлення НБУ факту здійснення АТ "Універсал Банк" ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.