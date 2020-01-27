НБУ оскаржив скасування штрафу, накладеного на МТБ Банк

Національний банк оскаржив судове рішення щодо скасування штрафних санкцій, які регулятор наклав на ПАТ "МТБ Банк".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк оскаржив в апеляційному порядку рішення Одеського окружного адміністративного суду, який у грудні 2019 року за результатами судового розгляду скасував рішення НБУ про накладення штрафу на ПАТ "МТБ Банк", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у квітні 2019 року банківський регулятор прийняв рішення про застосування до зазначеного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 4,35 млн грн. Підставою для прийняття такого рішення було встановлення НБУ факту здійснення ПАТ «МТБ Банк» ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, регулятором виявлено факти проведення за період з 21 лютого 2018 року до 13 квітня 2018 року сімома юридичними особами – клієнтами банку фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів у сумі близько 1,18 млрд грн на рахунки іншого банку, які у подальшому засобами інкасації цього банку доставлялися готівкою до підрозділів цих юросіб.

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Характер таких фінансових операцій, зазначають в НБУ, дав підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані, зокрема з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку.