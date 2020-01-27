До кінця тижня на міжбанку долар може подорожчати до 24,6 гривні - експерти

Очікується, що до кінця цього тижня на міжбанку долар подорожчає і буде торгуватися в середньому по 24,6 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"На цьому тижні ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі констатують, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,8%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,25 грн до 24,33 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час зросли з 24,30/24,34 до 24,49/24,53 (+0,8%).

"Якщо в четвер і п'ятницю долар на міжбанку і на валютному ринку змінювався різноспрямовано, то в понеділок обидва сегменти ринку синхронізувалися, і там і там долар у першій половині дня зростав. Це вказує на ймовірне продовження ослаблення гривні в короткостроковій перспективі", - вважають експерти компанії в Альпарі.