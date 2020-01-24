Угода про ЗВТ може збільшити товарообіг з Ізраїлем до $2 мільярдів - Зеленський
Про це він заявив під час зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, повідомляє пресслужба глави Української держави.
«Переконаний, що подальшому зростанню взаємного товарообігу сприятиме підписана у січні 2019 року Угода про вільну торгівлю між нашими країнами. Імплементація її положень може допомогти збільшити товарообіг у короткій перспективі до 2 мільярдів доларів», – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Ізраїль є одним із ключових торговельних партнерів України у регіоні Близького Сходу.
Водночас він висловив задоволення політичним діалогом між Україною та Ізраїлем.
«Упевнений, що наші тісні зв’язки мають і надалі динамічно розвиватися», – підкреслив Зеленський.
Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі, де проходять пам’ятні заходи у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.
Зранку у четвер, 23 січня, Президент заявив, що українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.
Як повідомлялося, переговори про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почалися у 2015 році. Країни підписали угоду про ЗВТ 21 січня 2019 країни. Верховна Рада України ратифікувала угоду 11 липня 2019 року, Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди 6 серпня 2019 року.
Наразі угода залишається нератифікованою з боку Ізраїлю.
Фото: пресслужба президента