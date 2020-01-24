Угода про ЗВТ може збільшити товарообіг з Ізраїлем до $2 мільярдів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує, що реалізація положень Угоди про вільну торгівлю між Україною й Ізраїлем сприятиме збільшенню взаємного товарообігу до 2 мільярдів доларів.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Переконаний, що подальшому зростанню взаємного товарообігу сприятиме підписана у січні 2019 року Угода про вільну торгівлю між нашими країнами. Імплементація її положень може допомогти збільшити товарообіг у короткій перспективі до 2 мільярдів доларів», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Ізраїль є одним із ключових торговельних партнерів України у регіоні Близького Сходу.

Водночас він висловив задоволення політичним діалогом між Україною та Ізраїлем.

«Упевнений, що наші тісні зв’язки мають і надалі динамічно розвиватися», – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі, де проходять пам’ятні заходи у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

Зранку у четвер, 23 січня, Президент заявив, що українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

Як повідомлялося, переговори про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почалися у 2015 році. Країни підписали угоду про ЗВТ 21 січня 2019 країни. Верховна Рада України ратифікувала угоду 11 липня 2019 року, Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди 6 серпня 2019 року.

Наразі угода залишається нератифікованою з боку Ізраїлю.

Фото: пресслужба президента