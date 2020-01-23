Укрзалізниця змінює правила вибору постачальника харчування у поїзди Інтерсіті+

Укрзалізниця створила робочу групу, яка обере компанію-постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті+.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“За дорученням члена правління АТ «Укрзалізниця» Марчіна Целеєвського постачальника послуг харчування у швидкісних поїздах «Української залізничної швидкісної компанії» визначить спеціально створена робоча група. До складу цього колегіального органу увійшли фахівці департаментів головного офісу компанії та філії "УЗШК”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники робочої групи проведуть консультації з учасниками останнього конкурсу та розглянуть їхні пропозиції. За результатами консультацій буде рекомендовано одну компанію з найкращою пропозицією для пасажирів та найвигіднішими умовами співпраці для Укрзалізниці.

Також Укрзалізниця запропонує поточному постачальнику харчування в поїздах пролонгувати угоду до завершення процесу відбору, але не довше ніж до 31 березня 2020 року.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Укрзалізниця оголосила конкурс з відбору єдиного оператора надання послуг харчування пасажирам у швидкісних поїздах у зв’язку з тим, що 31 грудня 2019 року завершувалась дія договору з ТОВ «Вог Кафе».

У листопаді 2019 року УЗ повідомила, що до другого туру конкурсу з відбору єдиного оператора надання послуг пасажирам у швидкісних поїздах були допущені три компанії: ТОВ «Вог Кафе», ТОВ «Санфініті» і ТОВ «Фуд енд Беверідж». Другий етап конкурсу мав відбутися 2 грудня 2019 року.

Проте Волинський окружний адміністративний своїм рішенням від 27 листопада 2019 року заборонив розгляд та оцінку конкурсних пропозицій учасників конкурсу, визначати переможця конкурсу та укладати договори комерційної концесії і агентські договори з переможцем конкурсу. Через це Укрзалізниця продовжила дію договору з ТОВ «Вог Кафе» до кінця січня 2020 року.