Проєкт "СТОП Фальсифікат" дослідив якість меду

У рамках проєкту "СТОП Фальсифікат" було досліджено 77 зразків продукції з меду, яка реалізується у торговельних мережах.

Про це в Укрінформі під час круглого столу "СТОП Фальсифікат. Мед. Державний контроль за якістю та безпечністю меду" сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

"Було зібрано 77 зразків (меду та медового продукту — ред.), проведено дослідження в двох незалежних лабораторіях. Наразі інформація отримана компетентним органам. Відповідно, було дано доручення щодо проведення моніторингу торговельних мереж і безпосередньо місць виробництва", - сказав Висоцький.

Він зазначив, що у процесі дослідження було виявлено на ринку продукцію виробників, які вже не працюють понад п’ять років.

Також Висоцький нагадав, що мед уже є однією з візитівок України на зовнішніх ринках.

Круглий стіл на тему: СТОП Фальсифікат. МЕД / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

"Ми входимо у ТОП-5 світових виробників меду. Вже збільшилась частка брендованої продукції з меду, а не просто сировини. Хотілося б зробити все, щоб не тільки іноземні споживачі насолоджувалися якісним українським медом, але щоб і українці були впевнені у тому що споживають", - підсумував заступник міністра.