На приватизацію передали 305 держпідприємств

До управління Фонду державного майна передано для подальшої приватизації 305 державних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

“305 державних підприємств вже передані до сфери управління Фонду держмайна для подальшої приватизації”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приватизація цих підприємств була темою розмови під час селекторної наради з керівниками аграрних державних підприємств заступника міністра економіки Тараса Висоцького спільно із представниками Фонду державного майна України. Йшлося про поточну діяльність підприємств, їхню інвентаризацію, розпаювання та підготовку підприємств до аукціону.

“Приватизувавши збиткові державні підприємства, ми залучимо інвесторів, які зможуть вивести їх на ефективну діяльність. Завдання Фонду держмайна – підготувати всю необхідну документацію по кожному з підприємств для прозорого продажу на електронних торгах”, - підкреслив Висоцький.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку провести у 2020 році прозору приватизацію понад 300 об’єктів.

У першому кварталі року Фонд держмайна має намір оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації.

У січні цього року Фонд держмайна у тестовому режимі запустив віртуальні кімнати даних про об’єкти приватизації, що має на меті спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та ціну об’єктів на аукціонах.

Очікується, що повноцінна система кімнат даних буде впроваджена впродовж першого кварталу 2020 року.Також планується створення й фізичної кімнати даних.