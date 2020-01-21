ФДМУ розпочав процес залучення інвестора у Центренерго

Фонд державного майна України розпочав процедури відбору радників з приватизації для Центренерго.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, йдеться в пресрелізі ФДМУ, що є в розпорядженні Укрінформу.

«Інвестиційні радники вже працюють з 5 об'єктами великої приватизації, і Фонд державного майна України розпочав процедури відбору радників з приватизації для Центренерго. У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації наступних об'єктів великої приватизації. З метою детального аналізу стану справ у компанії за результатами 2019 року Фонд держмайна також залучає аудиторську компанію з бездоганною репутацію», – зауважив Сенниченко.

Нещодавно Фонд держмайна також здійснив ротацію членів наглядової ради ПАТ «Центренерго», а також видав наказ про проведення конкурсу на керівника Центренерго та направив наказ до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства для його організації. Сенниченко повідомив, що виконання цих невідкладних заходів забезпечить максимально прозору та конкурентну приватизацію і 100-відсоткове виконання закладених у державний бюджет-2020 планів надходжень від приватизації. Цей крок здійснений у рамках загальної політики ФДМУ щодо ліквідації корупційних схем на державних підприємствах і залучення стратегічних інвесторів у вітчизняну економіку.

Як повідомляв Укрінформ, конкурс із продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго", призначений на 13 грудня 2018 року, був скасований. За інформацією тодішнього глави ФДМУ Віталія Трубарова, учасники конкурсу, а це ТОВ "Укрдонінвест" та Виробниче унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", не допущені до участі в конкурсі, оскільки подана ними документація не відповідає вимогам законодавства.

Кабінет міністрів України на засіданні 16 січня 2019 року затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які буде виставлено на продаж, є ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.

У жовтні 2019 року суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ "Центренерго" на ухвалу Господарського суду міста Києва про закриття справи про банкрутство цього акціонерного товариства. Оскільки справу про банкрутство закрито, то підприємство виходить на процедуру підготовки до приватизації.