У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що приватизація "Центренерго" може відбутися у 2020-2021 роках.

Про це в інтерв'ю ЕП сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта.

"Центренерго" є в списку 21 об'єкта, які підлягають приватизації. Щодо "Центренерго" був невдалий конкурс, проведений за старим законом. Потрібно повернутися до процедури найму радника і знову брати курс на приватизацію... Зараз важко сказати (коли відбудеться приватизація Центренерго - ред.). На відбір радника, бюрократичні процедури потрібен час. Можливо, у 2020-2021 роках", - сказав Кухта.

Як повідомляв Укрінформ, конкурс із продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго", призначений на 13 грудня 2018 року, був скасований. За інформацією тодішнього глави ФДМУ Віталія Трубарова, учасники конкурсу, а це ТОВ "Укрдонінвест" та Виробниче унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", не допущені до участі в конкурсі, оскільки подана ними документація не відповідає вимогам законодавства.

Кабінет міністрів України на засіданні 16 січня 2019 року затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які буде виставлено на продаж, є ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.

У жовтні 2019 року суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ "Центренерго" на ухвалу Господарського суду міста Києва про закриття справи про банкрутство цього акціонерного товариства. Оскільки справу про банкрутство закрито, то підприємство виходить на процедуру підготовки до приватизації.