Експерти пояснили, що призвело до рекордного падіння виробництва молока в Україні

Агропідприємства минулого року суттєво скоротили поголів'я дійних корів, що призвело до рекордного зменшення виробництва молока в Україні.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

За даними Держстату, у 2019 році виробництво молока в Україні скоротилося до 9,69 млн тонн, або на 3,7%. Українські переробники недотримали 377,1 тисячу тонн сировини.

"Всі роки незалежності українська молочна галузь демонструє скорочення виробництва молока. Проте саме у 2019 вперше зафіксували такі рекордні темпи падіння, коли загальний збір молока «не дотягнув» до позначки в 10 млн. тонн. Причина – скорочення поголів’я дійних корів. Так, підприємства вирізали корів через незрозумілу ситуацію із запровадженням ринку землі, неповні виплати компенсацій існуючих програм держпідтримки, а також чутки про суттєве їх скорочення у 2020. Через це деякі підприємства або повністю закрили молочний напрямок бізнесу, або максимально скоротили поголів’я, поки що низькопродуктивної худоби, для акумуляції коштів. Значна кількість ферм заморозили інвестиційні інфраструктурні проєкти, є і такі, які повністю розчаровані державною політикою у сфері підтримки тваринництва та розглядають питання закриття молочного бізнесу", - зазначили аналітики АВМ.

Серед населення скорочення виробництва молока відбувалося через погану ціну на сировину низьких ґатунків, які виробляються більшістю домогосподарств, зауважили у профільній аосоціації.

До не менш важливих причин належать зменшення чисельності працездатного населення у сільських місцевостях, трудова міграція та наростання настроїв небажання утримування худоби, додали експерти.

Наймасштабнішим скорочення виробництва сировинного молока було серед господарств населення, де падіння склало 4,6%, а це ― 339,3 тис. тонн. Скорочення відмічалося майже по всіх регіонах, найбільше зменшили виробництво на Київщині ― на 15%, на Вінниччині ― 9,7%, на Запоріжжі ― на 9,7%, на Миколаївщині ― 9,6%, на Чернігівщині ― 9,1%, на Черкащині ― 8,6%, на Волині ― 8,3%, на Житомирщині ― 7,6%. У 2019 році загальний надій у приватному секторі становив 6,97 млн. тонн.

Серед молочно-товарних ферм скорочення виробництва було меншим ― 3,7%, до 2,72 млн. т. з річними втратами 37,8 тис. т. Зниження виробництва сировинного молока відбулося у більшості регіонів країни. Найбільше структурне падіння було серед господарств Закарпаття, яке в річному вимірі сягнуло 40%. Але оскільки це «найбідніший» на молоко регіон ― тут виробляється лише 2 тис. т молока в рік, тому втрати в об’ємі 800 тонн на рік не є суттєвими для загального валу.

В інших регіонах частка скорочення супроводжувалась серйозними фактичними втратами: так, в Чернівецькій області виробництво зменшилося на 20%, а це ― 2,8 тис. т молока, у Рівненській ― на 14,3%, а це 10,9 тис. т, Сумській ― на 14,2%, що дорівнює 24,7 тис. т, Донецькій ― на 12,9%, а це ― 9,2 тис. т, Луганській ― на 10,7% , а це мінус 3,3 тис. т, Запорізькій ― на 10,2% або 3,8 тис. т, Київській ― на 2,5%, а це ― 5,6 тис. т та Житомирській ― на 2,2% або 2,5 тис. т.

За прогнозами аналітиків у 2020 році очікується подальше скорочення виробництва сировинного молока.

Його масштаби у промисловому секторі будуть залежати від ступеня вирішення державою тих гострих питань, які постали наразі перед фермерами. Очікується на деяке сповільнення темпів падіння виробництва молока у першій половині року серед молочно-товарних ферм, проте таке «затишшя» може бути тимчасовим.

"Виробництво молока населенням буде і надалі скорочуватися. Попри те, що молока від домогосподарств надходить на переробку лише четверта частина, подальше скорочення зумовить поглиблення дефіциту молока на переробних підприємствах. Компенсувати його можна було б за рахунок збільшення виробництва промислового молока. Проте ситуація, у даному випадку залежить не від фермерів, а від держави. Адже існуючі нині програми підтримки, на жаль, є неефективними та не вирішують глобальних кризових питань. Виходом із ситуації може стати зниження ставки ПДВ на молокопродукти з 20% до 6-8% за аналогією до країн Європейського Союзу", - акцентують аналітики АВМ.