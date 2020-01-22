Азербайджан планує інвестувати в Україну ще $1,5 мільярда – посол

Азербайджанська Республіка хоче інвестувати в Україну півтора мільярда доларів у 2020 році.

Про це сказав 21 січня посол країни Азер Худієв під час спільної зустрічі з послом Республіки Казахстан Саматом Ордабаєвим і керівником Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером, передає пресслужба ОДА.

«Ми тільки за минулий рік інвестували 1 млрд доларів. І ще 1,5 млрд наша країна хоче внести сюди», - сказав Худієв.

В ОДА зазначили, що під час свого візиту на Харківщину делегація на чолі з послами проведе низку зустрічей з бізнес-колами регіону.

«Традиційно між Казахстаном і Україною були гарні зв'язки: і торгово-економічні, і людські. Традиційно Харків був одним з серйозних регіонів, який співпрацював з Казахстаном. Потрібно це відновлювати», - сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв.

Посли відзначили, що важливим фактором для поглиблення економічної співпраці є створення сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату в країні та в Харківському регіоні, зокрема.

Серед можливих напрямків співпраці – галузь ІТ, промисловість, сільське господарство та реалізація інфраструктурних проєктів, зокрема, будівництво доріг.

Худієв повідомив, що наприкінці зими – на початку весни заплановано візит до України представників бізнес-кіл Азербайджанської Республіки. Серед регіонів, які планують відвідати бізнесмени, в тому числі Харківська область.

За даними Харківської ОДА, Азербайджанська та Казахстанська республіки входять до 30 ключових торгових партнерів області. За 11 місяців 2019 року зовнішньоторговельний оборот Харківщини з Азербайджанською республікою зріс на 9,3% порівняно з аналогічним періодом 2018-го. Нині він становить понад 20 млн дол. США. У той же час оборот з Казахстаном зменшився – на 18,9% (склав 26,4 млн дол.)