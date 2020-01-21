Нове держпідприємство в Мінекоенерго створили для продажу вугілля - Оржель

Новостворене державне підприємство “Укрвугілля” займатиметься продажем вугілля; шахти до його складу входити не будуть.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час презентації Концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В Укрвугілля не будуть входити шахти. Компанія створена зовсім для інших цілей - для того щоб продавати вугілля. Більше ні для чого вона не створена - це головний меседж. Це аналог компанії ДП “Держвуглепостач””, - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики та захисту довкілля України відповідно до наказу № 13 від 14 січня 2020 року створює нове державне підприємство - “Укрвугілля”.