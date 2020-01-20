Мінекоенерго створює нове держпідприємство - “Укрвугілля”

Міністерство енергетики та захисту довкілля України створює нове державне підприємство “Укрвугілля”.

Відповідний наказ міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля від 14 січня 2020 року опублікований на сайті відомства.

Відповідно до наказу нове ДП «Укрвугілля» буде знаходитися в Києві за адресою проспект Академіка Палладіна, 46/2.

Документом також затверджується статут ДП «Укрвугілля» та надається доручення Департаменту роботи з персоналом здійснити заходи щодо призначення керівника ДП «Укрвугілля» в установленому порядку.

Окремо в наказі надаються доручення керівнику підприємства, а саме у триденний строк після дати внесення запису про реєстрацію ДП «Укрвугілля» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, надати відповідні документи до Департаменту корпоративних, майнових відносин та управління об’єктами державної власності Мінекоенерго та забезпечити належну діяльність ДП «Укрвугілля”.

Контроль за виконання наказу Оржель залишив за собою.