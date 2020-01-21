Вантажообіг українського транспорту збільшився на 2,1% – Держстат

Вантажообіг транспортних підприємств України за 2019 рік збільшився на 2,1% у порівнянні із 2018 роком — до 338,9 млрд тонно-кілометрів (ткм).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У 2019 році вантажообіг підприємств транспорту становив 338,9 млрд ткм, або 102,1% від обсягу 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом всі вітчизняні підприємства транспорту за минулий рік перевезли 674,5 млн тонн вантажів, на 8,0% більше у порівнянні із 2018 роком.

Вантажообіг залізничного транспорту за 2019 рік становив 181,8 млрд ткм (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік): було перевезено 312,9 млн тонн вантажів (на 2,9% менше).

Вантажообіг автотранспорту за минулий рік сягнув 48,8 млрд ткм (на 14,7% більше): було перевезено 242,7 млн тонн вантажів (на 29,7% більше).

Вантажообіг водного транспорту за вказаний період становив майже 3,4 млрд ткм (на 0,7% більше, ніж за 2018 рік): було перевезено 6,1 млн тонн вантажів (на 9,2% більше).

Вантажообіг авіаційного транспорту у 2019 році дорівнював 294,0 млн ткм (на 13,4% менше): було перевезено 0,1 млн тонн вантажів (на 7,3% менше).

Вантажообіг трубопровідного транспорту у минулому році сягнув 104,5 млрд ткм (на 5,3% більше, ніж за 2018 рік): було прокачано 112,7 млн тонн вантажів (на 3,0% більше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, вантажообіг українського транспорту за 2018 рік знизився на 3,4% у порівнянні із попереднім роком — до 331,7 млрд тонно-кілометрів.