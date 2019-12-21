Пасажирооборот українського транспорту збільшився на 3,5% – Держстат

Пасажирооборот транспортних компаній України за січень-листопад 2019 року збільшився на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

"У січні-листопаді 2019 року пасажирооборот підприємств транспорту становив 99,1 млрд пасажирокілометрів, або 103,5% від обсягу січня-листопада 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом за вказаний період послугами вітчизняних транспортних підприємств скористалися 3,9 млрд пасажирів, що на 5,4% менше у порівнянні із січнем-листопадом 2018 року.

Послугами українського залізничного транспорту за 11 місяців 2019 року скористалися 142,2 млн пасажирів (на 2,1% менше, ніж за аналогічний період 2018 року); пасажирооборот галузі за цей період становив 2,59 млрд пасажиро-кілометрів (на 1,2% менше).

Автотранспорт країни за січень-листопад 2019 року перевіз 1,66 млрд пасажирів (на 5,4% менше), пасажирооборот становив 31,8 млрд пасажиро-кілометрів (на 0,1% більше).

Українські авіаційні компанії перевезли за цей період 12,8 млн пасажирів (на 10,5% більше, ніж за аналогічний період 2018 року); пасажирооборот галузі за цей період становив 28,0 млрд пасажиро-кілометрів (на 18,3% більше).

Послугами українського водного транспорту за 11 місяців 2019 року скористалися 0,7 млн пасажирів (на 3,5% більше, ніж за аналогічний період 2018 року); пасажирооборот галузі становив 25,8 млн пасажиро-кілометрів (на 6,5% менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, пасажирооборот українського транспорту у 2018 році становив 103,8 млрд пасажиро-кілометрів, що на 4,4% більше, ніж у 2017 році.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.