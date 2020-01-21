У Мінекономіки повідомили про технічний стан заводів Укрспирту

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 20 січня відбулася щомісячна нарада з керівниками спиртових заводів, під час якої учасники повідомили про хід виконання заходів для подальшої передачі підприємств у Фонд держмайна та приватизації.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Серед 35 підприємств концерну «Укрспирт» 3 здійснюють виробництво харчового спирту, 1 виробляє лікеро-горілчану продукцію, ще 4 заводи виготовляють спиртову продукцію технічного призначення. 7 заводів можуть відновити виробництво протягом місяця. 4 підприємства знаходяться в незадовільному технічному стані та не здатні здійснювати виробничу діяльність, решта 16 потребують суттєвої модернізації", - акцентували у профільному відомстві.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький нагадав про рішення уряду щодо передачі Фонду держмайна 35 об’єктів, що входять до складу концерну «Укрспирт», на приватизацію.

«У нас є чіткий план з підготовки підприємств до приватизації і ми зустрічатимемося кожного місяця з керівниками підприємств, щоб перевіряти хід його виконання. Наразі керівники звітували про стан підготовки документації, необхідної для передачі від органу управління до ФДМУ. Наступний крок: підготувати нову редакцію статутів та завершити інвентаризацію», - розповів Висоцький.

Під час наради 20 підприємств відзвітували про проведення інвентаризації, решта 15 з об’єктивних причин потребують організації спільних з міністерством заходів для завершення інвентаризації.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що аудит концерну «Укрспирт» та ДП «Укрспирт» показав, що 22 заводи із 83 перебувають у незадовільному стані та не відповідають технічним вимогам, 29 заводів обладнані зареєстрованими витратомірами-лічильниками етилового спирту та зареєстровані як акцизні склади у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ). 43 заводи вже тривалий час простоюють, 40 заводів здійснювали свою діяльність протягом 2019 року.Держава витратила на непрацюючі підприємства у 2018 році 112,36 млн грн, а за 9 місяців 2019 року 80,19 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 грудня 2019 року ухвалила в другому читанні президентський законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації у сфері виробництва та обігу спирту етилового" (№2300). 11 грудня закон був підписаний Президентом.

Закон передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Також передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.

Також запроваджується повна лібералізація експорту спирту з України. При цьому імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.

Законом також заборонено участь у приватизації підприємств Укрспирту представників держави-агресора.