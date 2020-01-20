В е-кабінеті забудовника підприємці уже можуть поскаржитись на корупцію — Мінцифри

В е-кабінеті забудовника підприємці уже можуть поскаржитись на корупцію — Мінцифри

Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України відкрило в “Електронному кабінеті забудовника” можливість поскаржитися на корупцію.

Про це відомство повідомило у Facebook.

“Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував відкриття каналу, куди забудовники можуть поскаржитись на корупціонерів. Відтепер це можна зробити через чат-бот (телеграм чи віджет), який знаходиться на сайті Електронного кабінету забудовника”, - йдеться в повідомленні.

У віконці онлайн-консультанта треба натиснути кнопку «Повідомити про корупцію» та можна відправити скаргу.

У відомстві заявляють, що повідомлення обов’язково розглядатимуться спеціалістами.

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Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України планує запустити адміністративні електронні послуги для будівництва об’єктів середнього та значного класу наслідків (СС2 та СС3) за 2-3 місяці.

13 грудня 2019 року в Україні презентували електронний кабінет забудовника, який надає адміністративні послуги для будівництва об’єктів незначного класу наслідків (СС1).

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