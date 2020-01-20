В Укрзалізниці назвали п’ять вокзалів з найбільшим пасажиропотоком минулого року

В Укрзалізниці назвали п’ятірку вокзалів України з найбільшим пасажиропотоком у 2019 році.

Відповідну інфографіку пресслужба АТ “Укрзалізниця” оприлюднила у Facebook.

Так, у 2019 році найпопулярнішими вокзалом України став Київ-Пасажирській - його відвідало 22,8 млн пасажирів. На другому місці за обсягом пасажиропотоку у минулому році опинився вокзал Львів-Головний, його відвідало 7,8 млн пасажирів, а на третьому місці — Харків-Пасажирський, який обслужив 5,4 млн пасажирів.

Також у п’ятірку найпопулярніших вокзалів країни увійшли вокзали: Одеса-Головна (5,3 млн пасажирів) та Дніпро-Головний (3,2 млн пасажирів).