В Анкарі - переговори про ЗВТ між Туреччиною й Україною

В Анкарі тривають переговори між Україною та Туреччиною щодо укладання Угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє посольство України у Туреччині на сторінці у Twitter.

“В Анкарі проходить черговий раунд переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною”, - йдеться у твіті.

Як зазначається, сторони налаштовані на конструктивний діалог та врахування обопільних інтересів у двосторонній торгівлі.

На чолі української делегації - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

Як повідомлялось, 7 серпня 2019 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. Ердоган зазначив, що у 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною становив близько 4 млрд дол. Він також висловив сподівання на прискорення всіх процедур з узгодження спірних моментів, необхідних для укладання ЗВТ.

Фото: twitter.com/UKRinTR