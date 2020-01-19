Київ має говорити з ЄС не лише про тарифні квоти на аграрну продукцію - Мінекономіки

Діалог між Україною та ЄС щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією полягає не лише в обговоренні квот, він набагато ширший.

Деякі аспекти були обговорені під час зустрічі в Берліні на полях агровиставки “Зелений тиждень” заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торгового представника України Тараса Качки з єврокомісаром охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування Стеллою Кіріакідес, розповів Качка кореспондентові Укрінформу.

"У нас відбувся дуже гарний діалог з пані єврокомісаром. Ми проговорили всі чутливі питання, які в нас є. У нас є налаштування дуже активно пропрацювати питання, які є цікавими для обох сторін - і щодо механічної обробки м'яса, і щодо насіння, і стосовно товарів, які ще не “відкриті”. Грубо кажучи, півтора десятка питань, які ми налаштовані вирішити цього року", - сказав посадовець.

За його словами, нині надзвичайно важливим є питання безпеки харчових продуктів. Україна розвинула своє законодавство в цьому аспекті, система контролю за безпечністю харчових продуктів зараз на дуже високому рівні. Але є ціла низка чутливих питань, які Київ хоче вирішити для того, щоб перейти на новий рівень відкритості у торгівлі рослинною та тваринною продукцією.

Стосовно тарифних квот, Качка звертає увагу на те, що квоти, які прописані в Угоді про асоціацію з ЄС, розраховані на основі статистики за 2005-2007 роки. “(Тоді) була інша Україна, інша аграрна економіка держави. Очевидно, що навіть якщо ми застосуємо ті самі методи, які застосовувалися 10 років тому, ці тарифні квоти мають бути збільшені, навіть без додаткових аргументів”, - переконаний український посадовець.

Водночас він наголосив на важливості того, щоби у ЄС "не боялися" конкурентоспроможної української аграрної продукції. Україна – глобальний гравець на аграрному ринку, але й ЄС є глобальним гравцем, і Україна також має свої побоювання. Приміром, зауважив заступник міністра, зараз спостерігається різке зростання імпорту європейських сирів, і тут можна або жорстко обмежувати та створювати "агресивну ситуацію", або шукати баланси.

“Моє завдання – переконати в тому, що через глибшу координацію аграрних політик ми можемо вийти на більше порозуміння і більші можливості для обох сторін”, - заявив він.

За словами Качки, з ЄС потрібно говорити не лише про квоти, а про перспективи розвитку сільськогосподарської політики у Європі та Україні таким чином, “щоб ми ... не створювали одне одному проблеми, а навпаки, допомагали”.

А можливості для розширення торгівлі з ЄС є. На переконання торгового представника, потенціал для зростання торгівлі, розширення асортименту, залучення більшої кількості компаній - “в синхронізації, в еквівалентності інтеграції у нетарифних речах: інтеграції митниці, інтеграції в технічному регулюванні, безпечності харчових продуктів тощо”. Чим більше ми будемо інтегровані в європейські системи, тим більше буде можливостей для розвитку бізнесу, торгівлі, в тому числі товарами з доданою вартістю, вважає заступник міністра.

Нині ж головне, за його словами, – досягти балансу, адже на сьогодні Україна має у торгівлі з ЄС дефіцит. Тому, підкреслив Качка, більший акцент робиться на експорті до ЄС, ніж на імпорті. Однак метою є збільшення взаємного товарообігу, наголосив він.