Кабмін хоче ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію

В уряді вивчать питання ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) в тому вигляді, в якому відомство функціонує нині.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Потрібно буде вивчити питання можливості ліквідації ДАБІ в тому вигляді, в якому вона є. Я думаю, що ліквідація ДАБІ — це хороша ідея”, - зазначив Гончарук.

Він додав, що також необхідно відсторонити всіх керівників регіональних підрозділів ДАБІ та провести їхню атестацію.

Як відомо, Державна архітектурна-будівельна інспекція України (ДАБІ) була створена у 2014 році і є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Основними завданнями ДАБІ є: здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт; здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках; ліцензування будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків, та здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.