Тігіпко придбав виробничі потужності у Полтаві

Група «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка придбала за 36 млн грн виробничий корпус підприємства "Полтавахіммаш" і планує розвивати виробництво залізничних та автомобільних цистерн.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

"Група «ТАС» на торгах СЕТАМ придбала головний виробничий корпус загальною площею понад 56,5 тис. квадратних метрів, що раніше належав підприємству "Полтавахіммаш", а також отримала право власності на цю нерухомість. Вартість придбання становить 36,04 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що придбання виробничої нерухомості «Полтавахіммаш» відповідає стратегії Групи щодо активного розвитку промислового сектору і спрямоване насамперед на відновлення та розвиток виробництва вітчизняних залізничних та автомобільних цистерн.

"Придбавши виробничу нерухомість «Полтавахіммаш», Група «ТАС» збільшує свою присутність у реальному секторі економіки та диверсифікує розвиток свого промислового сектору. Насамперед, це стосується вагонобудування», - зазначив акціонер Групи «ТАС» Сергій Тігіпко.

Як повідомлялось, Група "ТАС" заснована в 1998 році. До сфери бізнес-інтересів Групи належать фінансовий сектор, промисловість, нерухомість і венчурні проєкти.

Група має значні інвестиції в компаніях, що спеціалізуються на виробництві залізничних вагонів, сталевого литва і комплектуючих для рухомого складу.

Засновником і основним акціонером Групи та її керуючої компанії є Сергій Тігіпко.