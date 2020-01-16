Тігіпко придбав виробничі потужності у Полтаві
Про це повідомляє пресслужба Групи.
"Група «ТАС» на торгах СЕТАМ придбала головний виробничий корпус загальною площею понад 56,5 тис. квадратних метрів, що раніше належав підприємству "Полтавахіммаш", а також отримала право власності на цю нерухомість. Вартість придбання становить 36,04 млн грн", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що придбання виробничої нерухомості «Полтавахіммаш» відповідає стратегії Групи щодо активного розвитку промислового сектору і спрямоване насамперед на відновлення та розвиток виробництва вітчизняних залізничних та автомобільних цистерн.
"Придбавши виробничу нерухомість «Полтавахіммаш», Група «ТАС» збільшує свою присутність у реальному секторі економіки та диверсифікує розвиток свого промислового сектору. Насамперед, це стосується вагонобудування», - зазначив акціонер Групи «ТАС» Сергій Тігіпко.
Як повідомлялось, Група "ТАС" заснована в 1998 році. До сфери бізнес-інтересів Групи належать фінансовий сектор, промисловість, нерухомість і венчурні проєкти.
Група має значні інвестиції в компаніях, що спеціалізуються на виробництві залізничних вагонів, сталевого литва і комплектуючих для рухомого складу.
Засновником і основним акціонером Групи та її керуючої компанії є Сергій Тігіпко.