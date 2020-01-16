SkyUp відкриває у травні рейс Одеса-Тбілісі

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у травні 2020 року відкриває рейс Одеса-Тбілісі (Грузія).

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Починаємо продаж квитків з Одеси до Тбілісі. Перший такий рейс SkyUp Airlines відбудеться у травні", - йдеться у повідомленні.

Рейси виконуватимуться з 28 травня до 04 жовтня 2020 року по четвергах та неділях.

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Як повідомлялося, українська авіакомпанія SkyUp Airlines створена у червні 2017 року, перший політ здійснила 21 травня 2018 року. Парк авіакомпанії складається з шести середньомагістральних літаків Boeing 737-800 NG (189 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG (149 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-900 ER (215 місць).