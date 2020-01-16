В Україні переробка винограду зменшилась удвічі

За 2019 рік в Україні переробили на виноматеріали 124,2 тис. тонн винограду, це вдвічі менше, ніж за 2018 рік.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У минулому році в Україні переробили 124,2 тис. тонн винограду (на 54,7% менше, ніж у 2018 році), з яких було вироблено близько 9,9 млн декалітрів виноматеріалів (на 50,0% або вдвічі менше). Зокрема, для виготовлення шампанських та ігристих вин було вироблено 1,9 млн декалітрів виноматеріалів (у 2,7 раза менше), для виготовлення коньяку — 2,4 млн декалітрів (на 51% менше), для виготовлення столових вин — 5,1 млн декалітрів (на 45,2% менше), для виготовлення кріплених вин — 311,7 тис. декалітрів (на 11,4% більше).

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Як повідомлялося, згідно з даними Держстату, за 2018 рік в Україні переробили 274,1 тис. тонн винограду (на 1,2% більше, ніж у 2017 році), з яких було вироблено близько 19,7 млн декалітрів виноматеріалів (на 5,5% більше, ніж у 2017 році).

Врожай винограду (столових та технічних сортів) у 2019 році становив 327 тис. тонн (на 24,4% менше, ніж у 2018 році), у тому числі на сільськогосподарських підприємствах — 105,7 тис. тонн (на 53,7% менше), у господарствах населення — 221,3 тис. тонн (на 8,2% більше, ніж у 2018 році).