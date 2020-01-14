За рік подорожчали всі продовольчі підакцизні товари
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Пиво вітчизняного виробництва із грудня 2018 року по грудень 2019 року піднялось у ціні у середньому на 13,6% (до 17,19 грн за 0,5 л); вина столові — на 5,5% (до 66,34 грн за 0,75 л); горілка — на 1,8% (до 92,25 грн за 0,5 л).
Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у грудні 2019 року в середньому по Україні продавалися по 35,68 грн за пачку (20 шт), що на 23,1% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 31,27 грн за пачку (дорожче на 25,1%).
Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року проти листопада 2019 року зменшилися на 0,2%, проти грудня 2018 року збільшилися на 4,1%. Загалом за 2019 рік ціни на споживчому ринку зросли на 7,9% порівняно з 2018 роком.