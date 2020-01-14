За рік подорожчали всі продовольчі підакцизні товари

З грудня 2018 року по грудень 2019 року подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети вітчизняного виробництва.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва із грудня 2018 року по грудень 2019 року піднялось у ціні у середньому на 13,6% (до 17,19 грн за 0,5 л); вина столові — на 5,5% (до 66,34 грн за 0,75 л); горілка — на 1,8% (до 92,25 грн за 0,5 л).

Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у грудні 2019 року в середньому по Україні продавалися по 35,68 грн за пачку (20 шт), що на 23,1% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 31,27 грн за пачку (дорожче на 25,1%).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року проти листопада 2019 року зменшилися на 0,2%, проти грудня 2018 року збільшилися на 4,1%. Загалом за 2019 рік ціни на споживчому ринку зросли на 7,9% порівняно з 2018 роком.