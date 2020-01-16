Криклій повідомив про суттєве збільшення об'єктів оренди в аеропорту "Бориспіль"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" потенційним орендарям пропонують 32 об'єкти з визначеною площею та цільовим призначенням, що сприяє збільшенню конкуренції та прозорості конкурсів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Раніше для оренди площ в аеропорту Бориспіль виставлялось два великі лоти, що фактично обмежувало кількість учасників конкурсу. Ми запропонували інший підхід. Визначили, що в оренду передаватимуться об’єкти з визначеною площею та цільовим призначенням.

Так кількість лотів збільшилась до 32. А площа найменшого об’єкта – 2 кв.м", - написав Криклій.

Він пояснив, що таке рішення щодо оренди дає змогу проводити прозорі і справжні конкурси з багатьма учасниками, а не конкурси під «когось».

"Найближчим часом ми готуємо ще 33 лоти, отже, передамо в оренду 65 об’єктів", - зауважив Криклій.

Як повідомлялося, 13 січня офіційне видання Фонду державного майна України «Відомості приватизації» опублікувало оголошення про намір передати в оренду низку приміщень у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Строк оренди - переважно два чи п'ять років.