Програма кредитів для мікро- та малого бізнесу стартує із 1 лютого — Гончарук

Програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу стартує із 1 лютого 2020 року, як і обіцяла влада.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібні дешеві кредити не колись, вони потрібні зараз. Тому з 1 лютого ми таки відкриємо, як і обіцяли, анонсовану Президентом програму дешевих кредитів під 5-7-9%. Це кредити для малого підприємництва, для людей, які хочуть започаткувати власну справу. Нам потрібно вже зараз давати таким людям, які хочуть працювати та створювати в Україні, можливість у вигляді дешевих ресурсів", - сказав Гончарук.

За словами Прем’єр-міністра, державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тисяч легальних робочих місць лише у перший рік дії програми.

Влада розраховує, що вже цього року буде суттєво зменшена також вартість кредитних ресурсів в іпотеці. "Іпотека в 11-12%, як ми й говорили минулого року, це наша мета. Складна. Над нею потрібно працювати, за неї потрібно битися, але ми готові це робити", - запевнив він.

Гончарук також називав неправдою інформацію, про те, що у в уряду немає плану дій або розуміння подальших кроків заради розвитку країни. "Усе зрозуміло, дорогі мої. Потрібно чистити інститути, скорочувати роль держави в економіці, припиняти спотворення конкуренції на конкурентних ринках. Це дуже зрозумілі речі", - сказав він.

Як повідомлялося, уряд запускає програму фінансування за зниженими відсотками для малого та середнього бізнесу і планує податкову реформу на початку весни.

За інформацією Національного банку протягом 2019 року обсяг кредитів, наданих банками резидентам, зменшився на 9,4% (або 100,9 млрд грн) - до 972,3 млрд грн станом на 1 січня 2020 року.

У тому числі наданих корпоративному сектору – зменшився на 12,8% (або 112,0 млрд грн) - до 762,2 млрд грн.

Зменшення корпоративних кредитів відбулось як в національній валюті (на 7,4% або 35,1 млрд грн), так і в іноземній (на 19,3% або 76,9 млрд грн).