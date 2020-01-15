Укроборонпром продаватиме списане майно на ProZorro

Державний концерн "Укроборонпром" реалізовуватиме списане майно своїх підприємств через систему електронних торгів ProZorro.Продажі.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі концерну, усі лоти зібрані за посиланням.

Наразі в системі оголошено 270 аукціонів на загальну суму 62,58 млн грн. Серед позицій є, наприклад, залізобетонний плавучий понтон та фюзеляж вертольоту. В основному ж підприємствами "Укроборонпрому" на аукціон виставлено автомобілі, автобуси і металобрухт.

"Переведення торгів списаним майном підприємств, що входять до складу Концерну, є одним із компонентів реформи закупівель в Концерні, що розпочалася зі зміною генерального директора", - прокоментували перехід на ProZorro.Продажі в "Укроборонпром".

За словами директора департаменту закупівель Надії Бігун, наступний крок в реформі закупівель держконцерну – виставлення орендованого майна державних підприємств на майданчику ProZorro. Це дасть змогу здавати в оренду майно державних підприємств на ринкових умовах.

"Ефективне розпоряджання майном – один із головних елементів успіху. Ми постійно консультуємо підприємства щодо проведення продажів та закупівель. Зокрема, створили інструкцію для підприємств як правильно проводити продажі, яка інформація повинна бути в описі лота, наприклад, важливим є наявність фото. Також ми плануємо навчання для колег та постійно будемо контролювати виконання рекомендацій", – наголосила Бігун.

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В Укроборонпромі зазначили, що реформа передбачає централізацію закупівельної функції в концерні, повний перехід на ProZorro, зміну внутрішніх процедур, зокрема, зменшення суми допорогових закупівель. Із 2020 року в "Укроборонпромі" та на підприємствах концерну зменшено суму допорогової закупівлі до 50 тисяч гривень. Це означає, що будь-які послуги або майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, купуватиметься прозоро через публічний майданчик.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року набрав чинності Закон України від 03.10.2019 N 157-IX "Про оренду державного та комунального майна" (1 лютого 2020 року – вводиться в дію), який встановлює принципово новий порядок передачі державного та комунального майна в оренду, зокрема, спрощує процедуру передачі в оренду об'єктів державної та комунальної власності. Передача в оренду державного та комунального майна замість застарілої процедури проведення конкурсу буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно державної та комунальної власності на електронному аукціоні у електронній торговій системі.