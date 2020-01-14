Депутати ухвалили закон щодо єдиної юрособи для податкових та митних органів

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №2318-1, який дає змогу розпочати процес діяльності Держмитслужби та Державної податкової служби у форматі єдиних юридичних осіб.

За законопроєкт «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» проголосували 275 народних депутатів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Документом запроваджується новий формат діяльності Держмитслужби і ДПС як єдиних юридичних осіб: відтепер їхні територіальні органи будуть функціонувати не як окремі юридичні особи, а як відокремлені підрозділи цих Служб із необхідним обсягом повноважень. Це поліпшить керованість податковими та митними органами, дозволить перерозподілити працівників з управлінських напрямів на профільні функції Служб, а також підвищить ефективність внутрішніх робочих процесів.

У Мінфіні зауважили, що законопроєкт №2318-1 пов’язаний із законопроєктом №2419 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики", який було прийнято у першому читанні 18 грудня 2019 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової (ДПС) та Державної митної (ДМС) служб шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС.

Державна податкова служба почала працювати наприкінці серпня 2019 року, Нова митниця - в грудні.