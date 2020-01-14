В Україні лісистість має зрости до 20% - Заблоцький

Збільшення лісистості території України до 20% є одним із завдань, поставлених урядом.

Про це сказав голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на нараді з представниками територіальних органів відомства, що відбулася під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відповідно до нових цілей уряду, ми маємо збільшити лісистість до 20%. Ми над цим вже працюємо, розробляються відповідні програми”, - сказав Заблоцький.

Він зазначив, що Держлісагентством нині розробляється проєкт закону щодо інвентаризації лісів, який має “покласти край невизначеності” та допомогти облікувати той ліс, який є в Україні.

Читайте також: Уряд обговорює з ЄС створення ефективного ринку в сфері вирубки лісів

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня прем'єр Олексій Гончарук дав доручення забезпечити з 1 лютого в Україні повноцінне функціонування централізованого обліку деревини. МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції доручено безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення.

За даними Держлісагентства станом на травень 2019 року, фактична лісистість в Україні становить 15,9% за оптимального рівня у 20%.