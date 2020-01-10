Платіжна система EasyPay випустила віртуальну платіжну картку. Картка прив'язана до номера користувача та його аккаунта в EasyPay.

Про це на запит Укрінформу повідомили в компанії EasyPay.

"Наприкінці грудня у нас з'явилася віртуальна картка. Віртуальна карта EasyPay не має номера, терміну дії та CVV2 / CVC2-коду. Ідентифікація карти відбувається за номером телефону, під яким зареєстрований користувач в EasyPay. Таким же чином (за номером телефону) відбувається і поповнення віртуальної карти, грошові перекази на віртуальну карту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що віртуальная карта випущена спільно з національною платіжною системою «Простір». Її можна використовувати для оплати послуг онлайн в додатках EasyPay для iOS і Android.

Карта має функціонал віджета для візуального відображення статистики витрат і поповнень. Зокрема, можна бачити повну історію витрат у розрізі категорій послуг і історію нарахувань кешбека.

З віртуальною картою можна оплачувати без комісії будь-які послуги EasyPay (крім фінансових послуг і поповнення мобільних рахунків) і отримувати кешбек з можливістю виведення коштів (на групи категорії послуг та на окремі послуги).

Поповнвати карту можна готівкою в терміналах EasyPay, картою будь-якого банку на сайті easypay.ua або в додатку EasyPay, іншою віртуальною картою EasyPay (через сайт і додатки).

Як повідомлялось, система прийому платежів EasyPay працює на ринку України з 2007 року.